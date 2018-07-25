الجيش السوري يستعيد بلدتي دوما وعراجة وتل بصير في ريف السويداء

استطاعت قوات الجيش السوري "السيطرة على قرى دوما وعراجة والكسيب وتل بصير في ريف السويداء الشمالي الشرقي بعد ساعات من سيطرة تنظيم "داعش" عليها.

دمشق —سبوتنيك. وشن مسلحون منتشرون في البادية هجوما على هذا الريف بالتزامن مع تفجير عبوة ناسفة وآخر انتحاري داخل مدينة السويداء.

© REUTERS / Sana Sana دبلوماسي سابق: 4 أسباب وراء استمرار الأسد وصمود الجيش السوري (فيديو)

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش دخل قريتي دوما وعراجة وقتل عددا كبيرا من مسلحي داعش واستعاد البلدتين إضافة إلى استعادته بالتعاون مع الأهالي منطقة تل بصير في ريف السويداء الشرقي".

وأضاف المصدر أن "الجيش السوري والأهالي يطوقون مسلحي داعش في قرية الشبكي بريف السويداء الشرقي".

المصدر الميداني قال إن "أهالي قرية رامي في ريف السويداء الشرقي يشتبكون مع مسلحي داعش عند الأطراف الشرقية للقرية ويمنعونهم من دخولها".