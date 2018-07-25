روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Ada Bagian روسيا ترصد 8 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 7 خروقات، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 7 خروقات في محافظتي اللاذقية (5) وحلب (2)، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

وأشارت الدفاع الروسية إلى العمليات الإنسانية، التي نفذها مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 والتي وصلت إلى 1872 عملية إنسانية بوزن إجمالي 2810.66 طن.

كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 178 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 86180 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.