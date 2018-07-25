"أنصار الله" تستهدف بارجة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، 25 يوليو/تموز، استهداف بارجة سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة أنصار الله، أن "القوة البحرية تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية".

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في غارات للتحالف

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا كما لم يرد تعليق من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية

في هذه الأثناء، أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، بالإنجاز العسكري الكبير الذي حققته القوات البحرية.

وأشار المشاط، في اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري، إلى أن "العملية النوعية التي نفذتها القوات البحرية ضد مواقع قوى الغزو والاحتلال في ميناء المخا عن طريق البحر تمثل نقطة تحول في مسار المواجهة مع العدوان".

كما أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى، "بالانتصارات العظيمة التي تحققها قوات الجيش واللجان الشعبية الصاروخية والجوية والبرية والبحرية في جميع الجبهات"، موجها "التهنئة إلى قيادة وزارة الدفاع وأبطال الجيش واللجان الشعبية بالانتصارات الكبيرة التي حققوها على قوى العدوان بدعم وإسناد أبناء القبائل".

وعبر المشاط، عن "اعتزازه لماوصفها بالجهود الجبارة التي بذلها أبطال الجيش واللجان الشعبية ومنتسبي القوات البحرية وما حققوه من انتصارات نوعية في جبهة الساحل الغربي ومختلف الجبهات"، مؤكداُ على "أهمية استمرار حالة التعبئة والجهوزية ورفد الجبهات بالمال والرجال للتصدي لقوى العدوان حتى تحرير كل شبر من الأرض اليمنية".