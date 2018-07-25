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10:51 25 يوليو/ تموز 2018
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    علم كردستان

    بعد توجيه ابن سلمان... أول قرار من المستثمرين السعوديين في أربيل

    © AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
    العالم العربي
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    بدأت في أربيل، عاصمة كردستان العراق، أولى خطوات إنشاء علاقات تجارية واستثمارية سعودية في الإقليم، بعد اللقاء المشترك بين مستثمري وتجار الجانبين الكردستاني والسعودي في أربيل.

    ووفقاً لشبكة "روداو" الإعلامية الكردية، فقد شهد يوم أمس الثلاثاء 24 يوليو/تموز، "اللقاء المشترك بين وفد الغرف السعودية وأصحاب الأعمال السعوديين واتحاد غرف التجارة والصناعة بإقليم كردستان، بحضور عدد من وزراء حكومة الإقليم، إثر زيارة وفد تجاري رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية إلى أربيل".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    بعد توجيه ابن سلمان... السعودية تتخذ قرارا "غير مسبوق" بشأن كردستان
    وقال سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، إن "قانون الاستثمار في كردستان له خصوصيته ويستقطب اهتمام المستثمرين إليه، وقد حضر فريق من أصحاب الأعمال السعوديين في مختلف المجالات كالطاقة، الزراعة، الصناعة، وإنتاج المواد الإنشائية، وعبر أغلبهم عن الرغبة في بناء مدينة صناعية متكاملة داخل الإقليم، ليكون ذلك نقطة انطلاق لأعمال مشابهة في عموم محافظات العراق".

    ووصف رئيس الغرف التجارية السعودية، سامي بن عبدالله، إقليم كردستان، بأنه فرصة هامة للاستثمار وقال عن اللقاء الاقتصادي المشترك الأول إنه خطوة إيجابية. وأضاف بن عبدالله: "بعد انتهاء الجولة الأولى من اللقاء المشترك بين وفد الغرف السعودية وأصحاب الأعمال السعوديين وأعضاء في حكومة كردستان واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإقليم، تبين لنا أن هناك فرصة استثمارية هامة في الإقليم الذي يتمتع بخصوصيات مميزة للعمل الاستثماري، وقد بدأنا زيارتنا من منطلق العلاقات السياسية المتينة بين البلدين وبناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، ومن دواعي سرورنا أننا اجتمعنا مع سيادة رجل الدولة رئيس وزراء الإقليم".

    وخلال اللقاء المشترك بين وفد الغرف السعودية وأصحاب الأعمال السعوديين واتحاد غرف التجارة والصناعة بكردستان، عرض الإقليم المئات من الفرص الاستثمارية في مجالات السياحة، والزراعة، والصناعة على المستثمرين السعوديين، ومن المقرر تشكيل هيئة مشتركة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، كما تم بحث مسألة افتتاح فرع لأحد المصارف السعودية وتدشين رحلات جوية مباشرة بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية".

    وكانت محطة وكالة "كردستان 24" قالت إن وفدا تجاريا كبيرا من السعودية قام بزيارة إلى عاصمة إقليم كردستان، أربيل، أمس الاثنين، بناء على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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