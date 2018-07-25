اجتماع لمحمد بن سلمان في قصر السلام

رأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء 24 يوليو/تموز، اجتماعا بقصر السلام في جدة.

واستعرض ولي العهد خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واستعرض خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

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. pic.twitter.com/pRfBWjHvSV — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) July 24, 2018

وناقش محمد بن سلمان "العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال النمذجة الاقتصادية وسبل تطوير قدرات الجهات الحكومية في مجال التقديرات الاقتصادية والتوقعات وتقييم السياسات".

واتخذ المجلس التوصيات اللازمة الخاصة بالموضوعات التي تم مناقشتها.