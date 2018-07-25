دعوة عاجلة من حمد بن جاسم إلى دول الخليج بشأن "الجار" الإيراني

دعا رئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل من أجل أرضية مشتركة للتعايش مع إيران، وتجنب الوصول إلى العداء المطلق معها.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، قال حمد بن جاسم: "بالأمس كنا نراهن على أن الغرب وأمريكا لن يتفقوا مع إيران، ثم وجدنا أنفسنا أمام الاتفاق النووي الذي أيدته كل دول المجلس".

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 24, 2018

وأضاف: "اليوم هناك تصعيد من قبل أمريكا ضد إيران، وبعض الدول التي أيدت الاتفاق السابق تؤيد الآن كسر هذا الاتفاق ويتم استخدامها من قبل الغير، دون إدراك منها أنه قد يكون هناك اتفاق آخر وأنها ستؤيد ذلك".

وتابع بالقول إنه "لا بد أن نقر بأن إيران جارة نختلف معها في بعض السياسات، ولكن يجب ألا نصل معها للعداء المطلق، بل هي فرصتنا كمجلس تعاون أن نتفاوض في ظل هذه الضغوط، لنصل إلى أرضية مشتركة للتعايش مع هذا الجار"، مؤكدا أنه "يجب ألا نكون كخيار دائما يستخدم ولا نتعظ من الماضي القريب".

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 24, 2018

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 24, 2018

وشهدت الشهور الماضية تصاعدا في التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات على طهران وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني، إلا أن حدة تصريحاته تراجعت، أمس الثلاثاء، إذ أعلن أنه مستعد لإبرام اتفاق حقيقي مع طهران لا يطابق الاتفاق الذي انسحبت منه أمريكا في مايو/ أيار الماضي.