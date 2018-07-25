السعودية تستعد لتعميم "طريق مكة"

بعد تطبيقها على حجاج ماليزيا وأندونيسيا، قال المدير العام للجوازات السعودية إن المملكة ستوفر مبادرة "طريق مكة" لكل الدول الراغبة بالاستفادة منها في المستقبل.

قالت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، إن المملكة طبقت هذا العام مبادرة "طريق مكة" على جميع حجاج ماليزيا، وجزء من حجاج إندونيسيا، بعد أن اقتصر تطبيقها العام الماضي على نسبة من حجاج دولة ماليزيا فقط.

وأضافت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن الاختيار وقع على ماليزيا وإندونيسيا، بناء على عدد الحجاج الكبير من هاتين الدولتين، والذي وصل إلى 1.75 مليون حاج خلال العام الماضي، غير أن المدير العام للجوازات السعودية، سليمان عبد العزيز اليحيى قال إن المملكة ستوفر هذه المبادرة لكل الدول الراغبة بالاستفادة منها في المستقبل.

وتقوم المبادرة على التيسير على حجاج بيت الله، وتسهيل أدائهم المناسك، باستصدار تأشيرات دخول للمملكة، وتسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات، وتيسير المتطلبات الصحية وتنظيم الأمتعة وتأمين السكن للحجاج، والتوجه مباشرة إلى مقار إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار، حيث ستقوم شركات معتمدة بنقل أمتعتهم.

"أنعم الله علي بالحضور للمدينة، أشعر بالرغبة بالبكاء الآن" — هكذا تعبر الحاجة القادمة من ماليزيا إلى المدينة المنورة عبر مبادرة #طريق_مكة. pic.twitter.com/Bz99LEpGqa — عبد الله (@HATMAN_KSA) July 24, 2018

وأشارت السفارة السعودية في القاهرة إلى أن مبادرة "طريق مكة" هي جزء من خطة "طموحة" تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الحجيج، وصولا إلى ما يُعرَّف بالحج الذكي، وواحدة من المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وشهدت السعودية، الثلاثاء الماضي 17 يوليو/تموز الجاري، أولى رحلات الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من المبادرة، لإنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم، وذلك بعد تدشين المبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

واطلع المشاركون في تدشين المبادرة، على تنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها، والتقوا طلائع الحجاج الإندونيسيين المغادرين عبر المسار الإلكتروني الموحد بمطار جاكرتا والوقوف على انطباعاتهم عنها.