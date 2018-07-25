مصدر طبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع حصيلة الهجوم على السويداء لـ50 قتيلا و70 جريحا

قال مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد القتلى في سلسلة هجمات في محافظة السويداء بجنوب غرب سوريا، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، ارتفع إلى 50 قتيلا.

دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك": "ارتفعت حصيلة الهجوم في السويداء إلى 50 قتيلا و78 جريحا"، متابعا: "هناك أشلاء تابعة لأربع جثث مجهولة".

بدورها، نقلت قناة "المنار" التلفزيونية، التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أن عدد القتلى في سلسلة هجمات في محافظة السويداء بجنوب غرب سوريا ارتفع إلى 50 قتيلا.

ونقلت عن سلطات الصحة في السويداء قولها إن 78 شخصا أصيبوا.

في هذه الأثناء، استطاعت قوات الجيش السوري "السيطرة على قرى دوما وعراجة والكسيب وتل بصير في ريف السويداء الشمالي الشرقي بعد ساعات من سيطرة تنظيم "داعش" عليها.

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش دخل قريتي دوما وعراجة وقتل عددا كبيرا من مسلحي داعش واستعاد البلدتين إضافة إلى استعادته بالتعاون مع الأهالي منطقة تل بصير في ريف السويداء الشرقي".