أردوغان: التطورات في سوريا لا تسير كما هو مطلوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التطورات في سوريا لا تسير كما هو مطلوب.

أنطاكيا — سبوتنيك. واعتبر أردوغان، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، أن المناطق الوحيدة التي شهدت تطورات مرضية بالنسبة له، هي مناطق عفرين وجرابلس وتل رفعت.

© REUTERS / Kayhan Ozer أردوغان: سنواصل العمليات على الحدود إلى أن نتخلص من كل الإرهابيين

وقال أردوغان في تصريحات صحافية قبل توجهه للمشاركة في اجتماع " البريكس " إن: "التطورات في سوريا لا تسير كما هو مطلوب، والمناطق الوحيدة التي سارت فيها التطورات كما نرغب هي عفرين وجرابلس وتل رفعت".

وأضاف الرئيس التركي: "سأبحث مع بوتين موضوع درعا مجددا، إضافة إلى إدلب، وقد يحدث هنا أي شيء في أي لحظة".