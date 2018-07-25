المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء للقاء قيادات الحوثيين

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء، للقاء قيادات جماعة "أنصار الله".

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك": "إن المبعوث الأممي الخاص وصل إلى صنعاء، ظهر اليوم الأربعاء 25 تموز/يوليو".

