التحالف العربي: "الحوثيون" استهدفوا ناقلة نفط سعودية وكادوا أن يتسببوا بكارثة بيئية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تعرض ناقلة نفط في البحر الأحمر لأضرار بسيطة، إثر هجوم شنته جماعة "أنصار الله" من اليمن.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، بيانا للتحالف جاء فيه: "محاولة هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر".

وأضاف التحالف: "تعرضت ناقلة النفط لأضرار بسيطة، والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية"، مؤكدا "استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية للملاحة في البحر الأحمر".

عاجل | #التحالف: محاولة هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في #البحر_الأحمر#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2018

وكانت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة أنصار الله، ذكرت أن "القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية".

بدوره، أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، بالإنجاز العسكري الكبير الذي حققته القوات البحرية. وأشار المشاط، في اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري، إلى أن "العملية النوعية التي نفذتها القوات البحرية ضد مواقع قوى الغزو والاحتلال في ميناء المخا عن طريق البحر تمثل نقطة تحول في مسار المواجهة مع العدوان".