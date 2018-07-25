مجلس النواب المصري يمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة، انعقدت اليوم الأربعاء 25 يوليو/ تموز، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على برنامج عمل الحكومة، ومنحها الثقة، سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس.

ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، فقد وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة اليوم، على برنامج عمل الحكومة، ومنحها الثقة، مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعهد أمام البرلمان، بتقديم تقرير ربع سنوى عن مستوى الإنجاز الذي حققته الحكومة في تنفيذ برنامجها، لافتا إلى أنه سيتم نشر التقرير على الرأي العام.

© REUTERS / HANDOUT الحكومة المصرية تعرض برنامجها أمام البرلمان... ورئيس الوزراء يتحدث عن حقوق مصر المائية

وكانت اللجنة الخاصة المعنية بالرد علي برنامج الحكومة قالت، في تقريرها النهائي، إن "اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المعالم الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصري".

وتقدمت الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، ببرنامجها لمجلس النواب، في الثالث من يوليو/ تموز الجاري، وأحاله البرلمان إلى لجنة خاصة للرد عليه ودراسته، تمهيدا لعرضه عليها مرة أخرى، لمناقشته واتخاذ القرار فيه.

وأدت الحكومة اليمين الدستورية، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيلها الجديد، والذي تضمن 32 حقيبة وزارية منها 12 وزيرا جديدا للدفاع والداخلية والطيران المدني والصحة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والبيئة والشباب والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية.