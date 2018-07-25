"أنصار الله" تستهدف مركز تحكم وسيطرة تابعا للجيش اليمني في محافظة البيضاء

شن مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، قصفاً جوياً على أحد مواقع الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعوم بتحالف عسكري عربي في محافظة البيضاء غربي اليمن.

© AP Photo / Mahdi Marizad "أنصار الله" تستهدف بارجة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "سلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدف، اليوم، مركز التحكم والسيطرة لقوات الرئيس هادي في محافظة البيضاء".

وكانت "أنصار الله" أعلنت، صباح اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، باستهداف بارجة سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن. وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن "القوة البحرية تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم يرد تعليق من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.