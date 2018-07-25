تسجيل
15:31 25 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    ولي العهد السعودي يصدر قرارا يؤثر في تاريخ المملكة

    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعيين يرارد جيري إنزيريو، لمنصب الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تطوير بوابة الدرعية"، لرئاسة السياحة التراثية في المملكة العربية السعودية.

    ووفقاً صحيفة "ديلي تايمز" الأمريكية، فقد تم "اختيار إنزيريو، الرجل التطلعي ذو الباع الطويل في قطاع السياحة، للإشراف على ترميم "الدرعية"، ولتطوير عدد من الأصول التاريخية والسياحية الجديدة الكبرى بما في ذلك المتاحف، والمؤسسات الأكاديمية، ومنشآت التعليم والترفيه، والمنتجعات، والمطاعم، والمرافق الصحية، والمراكز التجارية الراقية، ضمن خطة تطوير تمتد على مساحة 7.1 مليون متر مربع على الجهة الغربية من الرياض، العاصمة المزدهرة للمملكة العربية السعودية.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
    © AFP 2018 / Tomohiro Ohsumi
    السعودية تطلق 10 برامج جديدة وشاملة لتحقيق رؤية 2030
    وأضافت الصحيفة، أن هذه المبادرة تشكل عنصرا أساسيا ضمن رؤية ولي العهد لعام 2030 من أجل تحديث الدولة السعودية، وإشراك المواطنين السعوديين، واستقبال الضيوف من كافة أنحاء العالم.

    وقال إنزيريو في هذا السياق: "يشرّفني كثيرا حصولي على امتياز المساهمة في رؤية صاحب السمو الديناميكية للدولة. وإن هذا الوقت ملهم بالفعل في هذه البلد الاستثنائية. وأشعر بامتنان كبيرٍ تجاه فرصة قيادة فريق عمل من الطراز العالمي من أجل تطوير هذا الموقع التاريخي، الذي سيمنح العالم أصدق نافذة إلى روح هذه الأرض، وشعبها المضياف، وتاريخها الغني. وستصبح الدرعية أحد الملتقيات الأكثر روعة في العالم".

    وتتمتع "الدرعية"، المدينة العربية التي تقع في إقليم عارض اليمامة التاريخي بجنوبي هضبة نجد، وتتبع للرياض، والمسجلة لدى اليونسكو، بعمق تاريخي يزيد عن 590 عاما، فهي تشكل جذور السعودية، انطلاقا من كونها مهد المملكة العربية السعودية الأولى، والثانية، والحالية.

    وسيتمّ ترميم أجزاء كثيرة من الموقع الأصلي، المبني من قرميد اللبن وفق الهندسة التقليدية لمنطقة النجد الكبرى، بحيث تحافظ على طابعها الأصيل، مع إضافة مواقع سياحية ومنشآت جديدة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة اليونسكو قامت مؤخرا، بإدراج حي الطريف في الدرعية كأحد مواقع التراث العالمي، مؤكدة أن رؤية ولي العهد السعودي، حول الدرعية تتمثل بكونها موقعا يحتفى فيه بالماضي، ويشهد صحوة المستقبل، فضلا عن بثها روح الإلهام والمشاركة والترفيه في كل من يدخل بواباتها.

    وتولى جيري إنزيريو، في السابق، منصب الرئيس التنفيذي لدليل "فوربس" للسفر، الذي يشكل المعيار العالمي للتأكد من تميز الخدمة في مجال الضيافة، ويقوم دليل "فوربس" للسفر، الذي يعمل في أكثر من 100 بلد، أيضا بمنح جائزة الخمس نجوم السنوية العريقة، والتي تعتبر بمثابة "الميدالية الأولمبية الذهبية في مجال الضيافة".

    انظر أيضا:

    الإصلاحات الديمقراطية و"رؤية المملكة السعودية 2030"
    ملك السعودية يبحث مع رئيس "البنك الدولي" التعاون في "رؤية 2030"
    سعد بن عمر يكشف لـ "سبوتنيك" أبعاد رؤية السعودية عام 2030
    السعودية بدون نفط عام 2030
    بريطانيا تؤكد للسعودية دعمها رؤية 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
    الكلمات الدلالية:
    رؤية المملكة العربية السعودية 2030, رؤية 2030, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, أخبار السعودية, فوربس, الأسرة الحاكمة في السعودية, أزمة السعودية, مجلس الوزراء السعودي, الديوان الملكي السعودي, مجلة فوربس, محمد بن سلمان, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات مصريات يستعرضن مهارات باركور في ضواحي القاهرة، مصر 20 يوليو/ تموز 2018
    أول "باركور" نسائي...مصريات يتسلقن العقبات نحو التاريخ
    هيلي: روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا
    هيلي: روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك