نائب سوري: إسقاط إسرائيل طائرة سورية لا يؤدي إلى حرب مع إسرائيل

قال مصعب الحلبي، عضو مجلس الشعب السوري، في اتصال مع "سبوتنيك" تعليقا على إسقاط إسرائيل طائرة فوق الجولان، إنه لم يصدر بيان رسمي سوري حول إسقاط الطائرة السورية لكن هناك مؤشرات صدرت بأن طائرة سورية سقطت أثناء قيامها بضرب الإرهابيين.

© Sputnik . Eugene Odinokov طائرة سورية تهبط بمدينة بنغازي للمشاركة في فعاليات معرض "صنع في سوريا"

وأشار الحلبي إلى أن القيادة السياسية السورية تتعامل مع الأمور بحنكة وتواجه القضايا المعقدة بهدوء من خلال التعاون مع الشركاء في الحرب الأكثر شراسة في العالم.

وأكد الحلبي أن القيادة السورية سترد عندما يكون الوقت مناسبا وسيكون الرد أقوى في حال طرد الإرهابيين من كافة الأراضي السورية وقد فعلتها عندما تصدت لكثير من الاعتداءات الإسرائيلية التي تدعم الجماعات الإرهابية بدعم أمريكي.

وأوضح الحلبي أن الرد المناسب على هذه الاعتداءات الإسرائيلية هو انتصار الجيش السوري على الإرهابيين وطردهم من البلاد.

وأضاف الحلبي أن سقوط طائرة سورية ليس هو الذي يؤدي إلى حرب مع إسرائيل التي اعترفت بأن مشروعها سقط في سوريا.