بعد إسقاط السوخوي... الجيش السوري يكثف عملياته في حوض اليرموك جنوبا

يتجه الجيش السوري للقضاء على مجموعات تنظيم "داعش" المتواجدة في منطقة حوض اليرموك جنوب غربي سوريا التي تعتبر منطقة التوتر الأخيرة في الجنوب الغربي للبلاد بعد أن تمكن الجيش السوري من استعادة معظم محافظتي درعا والقنيطرة من خلال العمليات العسكرية واتفاقات التسوية.

وبحسب وكالة "سانا" فقد واصلت وحدات من الجيش السوري عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب درعا.

© AP Photo / IDF / AFP الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة "سوخوي" دخلت المجال الجوي للبلاد من سوريا

وقصفت بالمدفعية وراجمات الصواريخ مواقع "داعش" ومحاور تسللهم في محيط قرية تسيل وتل الجموع في منطقة حوض اليرموك وذلك بهدف "كسر خطوطهم الأولى تمهيدا لتقدم وحدات الاقتحام لتطهير المنطقة من الإرهابيين والسيطرة على تل الجموع الاستراتيجي".

ولفتت الوكالة إلى أن طبيعة المنطقة الزراعية وانتشار الأشجار على جانبي الطرقات الرئيسية والزراعية والمسطحات المائية تفرض على الوحدات المقاتلة تكتيكات خاصة في عملياتها ضد المقاتلين الذين اتخذوا من المنطقة وتلالها حصونا طبيعية للتخفي والتنقل.

وكان سلاح الجو السوري قد استهدف أمس تحصينات "داعش" في منطقة حوض اليرموك، في الوقت الذي أسقطت الدفاعات الجوية الإسرايلية مقاتلة سورية كانت تقوم بمهامها ضد مواقع "داعش" بالقرب من الجولان.

واستطاعت قوات الجيش السوري اليوم الأربعاء "السيطرة على قرى دوما وعراجة والكسيب وتل بصير في ريف السويداء الشمال الشرقي بعد ساعات من سيطرة تنظيم "داعش" عليها.

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش دخل قريتي دوما وعراجة وقتل عددا كبيرا من مسلحي داعش واستعاد البلدتين إضافة إلى استعادته بالتعاون مع الأهالي منطقة تل بصير في ريف السويداء الشرقي".

وأضاف المصدر أن "الجيش السوري والأهالي يطوقون مسلحي داعش في قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي".

وقال المصدر الميداني إن "أهالي قرية رامي في ريف السويداء الشرقي يشتبكون مع مسلحي داعش عند الأطراف الشرقية للقرية ويمنعونهم من دخولها".