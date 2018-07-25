موانئ دبي العالمية تبني مركزا للخدمات اللوجستية في مالي (فيديو)

وذكرت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان، أن بناء المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيقام على مساحة 10 كيلومترات مربعة، ويعرف باسم مركز مالي اللوجستي، سيبدأ العام المقبل، ويستغرق 18 شهرا باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 50 مليون دولار، بحسب "رويترز".

وقال وزير النقل في دولة مالي مولاي أحمد بوبكر: "سيساهم مركز مالي اللوجستي بشدة في تحسين تكلفة التجارة ووقتها بالنسبة لمالي".

وأضاف: "سيوفر لنا المشروع منشأة لوجستية من الطراز الأول تضاهي المعايير العالمية وستكون الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية".

وستصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى 300 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما، وسيقام خارج باماكو عاصمة مالي على المحور الرئيس الذي بربط بين باماكو وداكار في السنغال بالقرب من خط سكك حديد داكار-باماكو.

#موانئ_دبي العالمية توقع عقد امتياز لتطوير وتشغيل مركز لوجستي جديد في #مالي

أبرز عناوين نشرة #تداول pic.twitter.com/eNAb8sG659 — قناة سما دبي (@SamadubaiTV) July 25, 2018

ويمثل الاتفاق إنجازا اقتصاديا لمالي، التي لا تطل على منافذ بحرية، إذ أثار تصاعد العنف من المتشددين في وسط البلاد وشمالها أسئلة بشأن قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في مطلع الأسبوع المقبل.

وزاد نشاط موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، في أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ وقعت عقودا لتشييد مرافق موانئ ولوجستيات مع إثيوبيا والكونجو وأرض الصومال وأنحاء أخرى.

كما ستمد موانئ دبي العالمية مالي بثلاثة قطارات لزيادة حركة الشحن والمسافرين بين باماكو وداكار في إطار اتفاق الامتياز الذي قالت إنه يشمل تمديدا تلقائيا لمدة 20 عاما.