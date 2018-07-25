قبل التراجع المفاجئ...ماذا كان يدبر لأمير قطر في بريطانيا

روت صحف بريطانية تفاصيل مثيرة حول ما كان يدبر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، تلبية لدعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ذكرت صحف بريطانية أن وكالة تمثيل في بريطانيا أعلنت عن حاجتها إلى عدد من الأشخاص للمشاركة في تظاهرات مناهضة لأمير قطر، تميم بن حمد، بالتزامن مع زيارته إلى لندن بدعوة من رئيسة الحكومة، تيريزا ماي.

وقالت صحف "الغارديان" و"إندبندنت" و"ميدل إيست آي"، إن وكالة ممثلين أرسلت للمتعاملين معها دعوة لمشاركة مدفوعة الأجر في مظاهرة ضد أمير قطر الذي يزور بريطانيا حاليا.

وأوضحت الصحف أن الممثلين المتعاملين مع وكالة "إكسترا بيبول" المختصة بالتثميل تلقوا رسائل بريد إلكتروني على حساباتهم الشخصية للمشاركة في تظاهرة ضد الأمير تميم خلال لقائه برئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في شارع داونينغ ستريت صباح يوم الثلاثاء.

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وأشار أحد الممثلين الذين وصل إليهم بريد الدعوة إلى أن المشاركة لقاء مبلغ "20 جنيها إسترلينيا".

وجاء في الدعوة التي نشرتها الصحف: "هذا ليس فيلما أو إنتاجا تلفزيونيا، نبحث عن مجموعة كبيرة من الناس لملء المساحة خارج داونينغ سترتيت خلال زيارة أمير قطر، هذه فعالية ضد قطر ليس عليك فعل شيء أو قول شيء فقط يريدون ملء المكان وعملك سينتهي عند الساعة 12:30".

وعلى الرغم من توقيع شركة التمثيل اتفاقا لتوفير أشخاص للمظاهرة إلا أنها لم تكشف الجهة التي وقعت معها ولاحقا أعلنت إلغاء الفعالية دون تقديم توضيحات، وفقا للصحف البريطانية.

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ونقلت "الغارديان" عن دبلوماسي قطري اتهامه خصوم بلاده الإقليميين، الذين وضعوها تحت الحصار الاقتصادي منذ العام الماضي ، مما أدى إلى نشوب حرب إعلامية مفتوحة ومكلفة، غالبا ما أديرت عبر جماعات الضغط ووكالات الإعلان على الإنترنت والتسريبات الانتقائية إلى الصحفيين في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسي القطري، الذي لم يكشف اسمه: "إن الدول المحاصرة لها تاريخ طويل في استخدام المتظاهرين المدفوعي الأجر لمحاولة تشويه سمعة أولئك الذين لا يتفقون مع آرائهم"، وأضاف: "على الرغم من محاولاتهم الأخيرة لنشر الأكاذيب حول قطر، فقد عززت زيارة سمو الأمير الشراكة التاريخية والإستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة".

وتأتي زيارة أمير قطر تلبية لدعوة من ماي، التي اجتمع معها أمس الثلاثاء، لبحث توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المباحثات المشتركة ستشمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.