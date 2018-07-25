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    طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن

    "طريق الحرير" السوري... أوتسترادات "مأجورة" تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن

    © Sputnik . Basem Haddad
    العالم العربي
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    أكد وزير النقل السوري علي حمود أن وزارته وضعت رؤية خاصة واستراتيجية للعمل خلال المراحل المقبلة لإنشاء طرق دولية تربط شمال سوريا بجنوبها، وغربها بشرقها، بما يتماهى مع "مرور طريق الحرير البري عبر الأراضي السورية"، مؤكدا البدء بدراسة إمكانية ربط سورية طرقياً مع طريق الحرير القديم، واستطلاع المسارات الأقصر والأمثل مع الدول الأوروبية.

    وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك": قال الوزير حمود: إن وزارته تسعى إلى طرح مشروعات تطوير الطرق الرئيسة في سوريا على الشركات التي ترغب بإعادة الإعمار لتُنفذ عدة خطط وفق نظام البناء والتشغيل والإعدادية الـ"B.O.T"، ومن هذه المشروعات الطريق السريع الأول (شمال- جنوب) ويمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية وفق المسار: باب الهوى- حلب- حماة- حمص- دمشق- الحدود الأردنية بطول 432 كم، من الدرجة الأولى، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 480 مليار ليرة سورية.‏

    الحدود العراقية السورية
    © AFP 2018 /
    سوريا والعراق يبحثان فتح المعابر الحدودية والفرص الاستثمارية المشتركة
    أما الطريق الثاني فسوف يربط شرق سوريا بغربها حيث سيمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية وفق المسار: طرطوس — حمص — البصيرى — التنف — الحدود العراقية، بطول 351 كم، من الدرجة الأولى، وبتكلفة تقديرية تبلغ 281 مليار ليرة سورية.‏

    وأكد الوزير حمود على أهمية هذين المشروعين الاستراتيجيين لكونمها يعززان شبكة الطرق المركزية لاستيعاب التطور الاقتصادي والعمراني، إضافة إلى ربط البوابة الشمالية للقطر بالبوابة الجنوبية والبوابة الغربية البحرية بالبوابة الشرقية، كما يسهمان في تأمين خدمات مجدية في تنشيط التبادل التجاري وحركة العبور "الترانزيت" على الصعيدين المحلي والإقليمي، وربط الموانىء البحرية والجافة، وتعزيز منظومة ربط البحار الخمسة، كما أن إنشاء هذين الطريقين الاستراتيجيين سيعود بفوائد اقتصادية ومالية لسورية ولدول الجوار، والدول المرتبطة معها، وفق اتفاقيات التعاون الاقتصادي والسياحي، إضافة إلى عائد مالي يتمثل في نسبة العائدات الكبيرة لكونهما طريقين مأجورين ولاسيما أنهما طريقان إقليميان هامان.‏

    طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن
    © Sputnik . Bassem Haddad
    "طريق الحرير" السوري...أوتسترادات "مأجورة" تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن

    وأضاف الوزير حمود: إنه من ضمن مشاريع وزارة النقل، إقامة "تحويلة دمشق الكبرى" وهي محلق دائري بأربع حارات وبطول 170 كم، موضحا أن هذا المشروع سيكون محوراً رئيساً مخدّماً للمناطق المحيطة بمدينة دمشق التي تتزايد حولها الفعاليات الاقتصادية والسكنية والمشروعات الحيوية، وسيحقق ربطاً للاوتسترادات الدولية مع الطرق المحلية.

    وأكد الوزير حمود أن العمل قائم على تأهيل وإنشاء الطرق ذات النفع الدولي والاقتصادي والإقليمي من خلال ربط طريق الساحل الغاب مع "أوتستراد حماة- حلب" بطول حوالي 30 كم مع تنفيذ ثلاث عقد وستة جسور، وكذلك استكمال طريق ديرالزور _ البوكمال (المرحلة الثانية من الميادين حتى البوكمال) بطول90 كم، إضافة إلى وصلات طرقية بطول 34 كم.

    وبين الوزير حمود أن العمل جار لإنجاز مشاريع طرقية ذات عوائد اقتصادية وتنموية مثل (طريق طرطوس الدريكيش، المتحلق الشرقي لمدينة جبلة، أتوستراد حمص — السلمية حماة، وأتوستراد حمص — مصياف) مع التركيز على نوعية وجودة المواصفات، لافتا إلى إجراء اختبارات على الحجر البازلتي المتوافر في محافظة السويداء لاستخدامه في أعمال المجبول الإسفلتي بهدف الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية الهائلة في سوريا، بحيث يتم استخدامه في أعمال الطرق المركزية. 

    طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن
    © Sputnik . Bassem Haddad
    "طريق الحرير" السوري...أوتسترادات "مأجورة" تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن

     

     

     

    طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن
    © Sputnik . Basem Haddad
    "طريق الحرير" السوري...أوتسترادات "مأجورة" تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن
    طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن
    © Sputnik . Basem Haddad
    "طريق الحرير" السوري...أوتسترادات "مأجورة" تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن

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    المعابر السورية التركية, إعادة إعمار سوريا, الحكومة السورية, سوريا
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