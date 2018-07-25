الجيش الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في هضبة الجولان

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أولي، "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي جولان".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية دون ووقع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.
وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على التوتير: "الصافرات التي أطلقت في شمال إسرائيل ناتجة عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا، بناءً على ذلك تم إطلاق صاروخيْ اعتراض مقلاع داود في مواجهة قذائف صاروخية كان يخشى أن تستهدف الأراضي الإسرائيلية".
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