الجيش الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في هضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي بهضبة الجولان المحتل.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أولي، "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي جولان".

© REUTERS / Ronen Zvulun المضادات الجوية الإسرائيلية تعترض قذائف صاروخية أطلقت من سوريا عند هضبة الجولان

وتابع بقوله "التفاصيل قيد الفحص".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية دون ووقع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.

وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على التوتير: "الصافرات التي أطلقت في شمال إسرائيل ناتجة عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا، بناءً على ذلك تم إطلاق صاروخيْ اعتراض مقلاع داود في مواجهة قذائف صاروخية كان يخشى أن تستهدف الأراضي الإسرائيلية".