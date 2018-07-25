بعد اتهام التحالف باختطافها... القصة الكاملة لما حدث لطائرة الصليب الأحمر

أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، السبب الذي دفعها إلى تغيير مسار طائرة تابعة لها، أمس الثلاثاء، عقب إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

وقالت اللجنة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنه "بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من مطار صنعاء باتجاه جيبوتي غيرت مسارها المحدد بـ15 ميلا إلى الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية".

1/3 بعد وقت قصير من إقلاع طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مطار #صنعاء #اليمن أمس الثلاثاء الموافق 24/07 باتجاه #جيبوتي غيرت مسارها المحدد بـ 15 ميلاً إلى الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية. — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) July 25, 2018

وأضافت أنه "عندما فشلت محاولات الاتصال اللاسلكي بالطائرة، أرسلت طائرتان سعوديتان لمرافقتها إلى مطار الملك عبد الله في جازان لإيضاح أسباب تغيير مسارها".

2/3 عندما فشلت محاولات الاتصال اللاسلكي بها أرسلت طائرتان سعوديتان لمرافقة طائرة اللجنة الدولية إلى مطار الملك عبد الله في #جازان لإيضاح أسباب تغيير مسارها.

#اليمن — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) July 25, 2018

وتابعت: "في هذه الأثناء، تم التوصل إلى حل للمسألة وتمكنت الطائرة من التوجه إلى جيبوتي في اليوم نفسه"، مؤكدة "التزامها باحترام القواعد المنظمة للملاحة الجوية".

3/3 في هذه الأثناء، تم التوصل إلى حل للمسألة وتمكنت الطائرة من التوجه إلى #جيبوتي في اليوم نفسه. وتؤكد اللجنة الدولية مجددًا التزامها باحترام القواعد المنظمة للملاحة الجوية. #اليمن — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) July 25, 2018

وكان التحالف العسكري العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اتهم الطائرة بأنها عرضت المجال الجوي والركاب المسافرين على متنها للخطر، بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن "الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة انحرف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي، فتواصلت قوات التحالف مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها بالهبوط في مطار الملك عبد الله الإقليمي بجازان ، وقد هبطت في الساعة".

التحالف: طاقم طائرة الصليب الأحمر لم يستجب لنداء التحالف وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعادها عن منطقة العمليات — وكالة خبر للأنباء (@khabaragency) July 24, 2018

واعتبر الناطق باسم التحالف "أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران، وتم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم (4)"، مؤكدا أن "ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف لسلامة المجال الجوي وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملين بالمجال الإنساني".

واتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي باختطاف الطائرة، إذ قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، على تويتر: "ندين اختطاف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لطائرة الصليب وتغيير وجهتها، فهو دليل على تصرف من يرفض السلام".

ندين اختطاف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لطائرةالصليب وتغيير وجهتهافهودليل ع تصرف من يرفض السلام

وندين استمرار الحظر الجوي على اليمن

ونعتبر عدم الاستجابةللمبعوث بفتح مطار صنعاءورفع الحظر عنه جريمة متعمده يمارسها العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب ليزداد تفاقم الوضع المعيشي — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 24, 2018

وكان مصدر في هيئة الطيران بصنعاء قد أبلغ وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين حربيتين سعوديتين اعترضتا مسار الطائرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي في طريقها إلى جيبوتي، وأنها اختفت بعد ذلك من شاشات الرادارات الملاحية.