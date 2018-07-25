الجيش اليمني يسقط طائرة دون طيار تابعة لـ"أنصار الله" بمحافظة البيضاء

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، مساء اليوم الأربعاء 25 يوليو/ تموز، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء غربي اليمن.