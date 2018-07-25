توقيع اتفاق بين الفرقاء السياسيين في جنوب السودان لتقاسم السلطة

وقع فرقاء جنوب السودان، اليوم الأربعاء 25 يوليو/ تموز، وثيقة اتفاق مبدئية لتقاسم السلطة بين الحكومة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت، والمعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق زعيم المتمردين رياك مشار.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مسؤول بالخارجية السودانية، خلال مراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم "الفرقاء في جنوب السودان يوقعون وثيقة اتفاق بالأحرف الأولى لتقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة".

وأضاف المسؤول "الاتفاق ينص على تشكيل حكومة وبرلمان جديدين"، متابعا "الموقعون هم الحكومة بكل أطيافها، ومجموعة رياك مشار، ومجموعة معارضة أخرى".

ولفت المسؤول إلى أن "الممتنعين عن التوقيع أطياف من مجموعات معارضة أخرى، وسيتواصل الحوار والتفاوض معهم لينضموا للاتفاق في أقرب فرصة ممكنة"، مشيدا بجهود السودان في التوصل للاتفاق خلال فترة وجيزة بلغت شهرا تقريبا.