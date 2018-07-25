شركة سعودية تقول إن إحدى سفنها أصيبت بأضرار طفيفة بحادث في البحر الأحمر

أعلنت شركة النقل البحري السعودية "البحري" أن إحدى سفنها أصيبت بأضرار طفيفة في حادث في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد لوقوع خسائر بشرية.

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم الأربعاء 25 يوليو / تموز، تعرض ناقلة نفط في البحر الأحمر لأضرار بسيطة، إثر هجوم شنته جماعة "أنصار الله" من اليمن.

© AP Photo / Saudi Press Agency التحالف العربي: "الحوثيون" استهدفوا ناقلة نفط سعودية وكادوا أن يتسببوا بكارثة بيئية

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، بيانا للتحالف جاء فيه: "محاولة هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر".

وأضاف التحالف: "تعرضت ناقلة النفط لأضرار بسيطة، والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية"، مؤكدا "استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية للملاحة في البحر الأحمر".

وكانت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة أنصار الله، ذكرت أن "القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية"، بينما أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، بما وصفه بـ"الإنجاز العسكري الكبير".