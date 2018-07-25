الحريري يقول إنه متفائل بتشكيل الحكومة اللبنانية

وفي تصريحات بثها التلفزيون بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، قال الحريري: "سنكمل خلال الأيام القادمة المشاورات الإيجابية مع فخامة الرئيس، وإن شاء الله الأمور على طريق الحل"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف: "متفائل أكثر من أي فترة أخرى".

ويقول المانحون الأجانب، إن لبنان الذي أجرى انتخابات برلمانية في السادس من مايو/ أيار، يحتاج إلى تشكيل حكومة بسرعة للحفاظ على الثقة، والبدء في العمل على إصلاحات لمساعدة الاقتصاد المتعثر.

وأيد معظم أعضاء البرلمان الجديد استمرار الحريري في رئاسة الوزراء، وذلك خلال المشاورات البرلمانية التي أجراها عون بعد الانتخابات، وهو ما أدى إلى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة.

وقال الحريري في يونيو/ حزيران إنه "قريب جدا" من تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن تشمل الحكومة الجديدة، مثل سابقتها ممثلين عن كل الطوائف اللبنانية، بموجب نظام المحاصصة السياسية.

وكانت انتخابات مايو الأولى منذ عام 2009، وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية في البلاد في حالة من الشلل لسنوات، إلى أن وافقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية في عام 2016.

وتدير حكومة تسيير أعمال شؤون البلاد منذ انتخابات مايو، وحققت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفاؤها السياسيون أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات.