السعودية تستضيف أكبر "هاكاثون" في الشرق الأوسط

و"الهاكاثون" من تنظيم "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، وينطلق الأحد 29 يوليو/ تموز الجاري، من مدينة جدة، مواصلة لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن واغتناما للمواهب التقنية الشابة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويهدف اتحاد الأمن السيبراني من تنظيمه لهذا الحدث إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، إذ تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية، مما يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستقطبت النسخة الأولى من "هاكاثون الحج"، مطورين من الجنسين من أكثر مختلف دول العالم تشمل المملكة ودول الخليج والعالم، فيما تجاوز عدد المسجلين حتى الآن18 ألف مهتم، كما ستدعم شركة "غوغل "الأمريكية المشاركين في الفعالية من خلال ورش تدريبية.

"هاكاثون": هي كلمة تجمع بين هاك+ماراثون #هاكاثون_الحج: هي فعالية تهدف لجمع المبتكرين في مكان واحد ولفترة زمنية محددة للوصول لحلول تقنية تسهل خدمة حجاج بيت الله

لمزيد من المعلومات👇🏻https://t.co/1UqtCT7vuS

للتسجيل في هاكثون الحج👇🏻https://t.co/je90dcGVaY#فعاليات_جدة pic.twitter.com/TdmBLctghm — #فعاليات_جدة | JED (@Jeddah__Events) July 25, 2018

يذكر أن "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" خصص جوائز لهذا الحدث تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع، حيث قسمت الجائزة على ثلاثة مراكز؛ نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزة للتميز وتمويلاً لمشاريع المشاركين.

وتشمل المنافسة في "هاكاثون الحج" المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.