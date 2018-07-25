السعودية تستضيف أكبر "هاكاثون" في الشرق الأوسط

و"الهاكاثون" من تنظيم "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، وينطلق الأحد 29 يوليو/ تموز الجاري، من مدينة جدة، مواصلة لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن واغتناما للمواهب التقنية الشابة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
واستقطبت النسخة الأولى من "هاكاثون الحج"، مطورين من الجنسين من أكثر مختلف دول العالم تشمل المملكة ودول الخليج والعالم، فيما تجاوز عدد المسجلين حتى الآن18 ألف مهتم، كما ستدعم شركة "غوغل "الأمريكية المشاركين في الفعالية من خلال ورش تدريبية.
"هاكاثون": هي كلمة تجمع بين هاك+ماراثون #هاكاثون_الحج: هي فعالية تهدف لجمع المبتكرين في مكان واحد ولفترة زمنية محددة للوصول لحلول تقنية تسهل خدمة حجاج بيت الله— #فعاليات_جدة | JED (@Jeddah__Events) July 25, 2018
لمزيد من المعلومات👇🏻https://t.co/1UqtCT7vuS
للتسجيل في هاكثون الحج👇🏻https://t.co/je90dcGVaY#فعاليات_جدة pic.twitter.com/TdmBLctghm
يذكر أن "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" خصص جوائز لهذا الحدث تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع، حيث قسمت الجائزة على ثلاثة مراكز؛ نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزة للتميز وتمويلاً لمشاريع المشاركين.
وتشمل المنافسة في "هاكاثون الحج" المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.
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