شركة طيران إسرائيلية تتخذ إجراء جديدا بشأن رحلاتها في سماء السعودية

قالت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" إنها سحبت التماسا للمحكمة العليا في إسرائيل، الذي يطلب تقييد تسيير رحلات الطيران الجديدة إلى البلاد عبر المجال الجوي السعودي لحين تمكنها من استخدام المسار المختصر.

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن الشركة أرسلت بيانا مقتضبا إلى بورصة تل أبيب، قالت "العالط فيها إن قرارها جاء في أعقاب جلسة استماع بشأن هذا الأمر عقدت في 18 يوليو/ تموز.

وقدمت الشركة استئنافا في مارس/ آذار بعد أن فتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام الرحلات التجارية إلى إسرائيل.

ونظمت شركة "إير إنديا" رحلة طيران تاريخية في مارس حظرا استمر 70 عاما على عبور الطائرات المتجهة أو القادمة من إسرائيل، فيما ينظر إليه الكثيرون على أنه مؤشر إلى ذوبان الجليد في العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

لكن سماح المملكة لشركة طيران إسرائيلية بدخول مجالها الجوي سيمثل تحولا دبلوماسيا مهما للسعودية، التي لا تعترف بإسرائيل.

وتتخذ الطائرات الإسرائيلية مسارا أكثر التفافا لتفادي العبور في المجال الجوي السعودي، وهو ما تقول إنه يضيف ساعتين إلى زمن رحلاتها بصورة تؤدي إلى زيادة تكلفة الرحلات.