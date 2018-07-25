الجيش السوري يستعيد مجموعة بلدات في ريفي درعا والقنيطرة ويواصل تقدمه في حوض اليرموك

وأضاف القائد الميداني أن "الجيش السوري خاض معارك عنيفة في الجيب المتبقي لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم الإرهابي، واستولى الجيش على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة مسلحي التنظيم".
وبدأ الجيش السوري، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، عمليات لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع عمليات مصالحة وطنية أطلقتها الحكومة السورية في المنطقة.
ويخوض الجيش السوري، منذ أكثر من سبع سنوات، معارك ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم" داعش" و "جبهة فتح الشام" [جبهة النصرة سابقاً]، وهما تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد من الدول.
وأدى القتال، وفقا إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، إلى سقوط أكثر من 300 ألف ضحية وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخلياً وإلى الدول المجاورة وأوروبا.
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