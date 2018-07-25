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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    ابن سلمان يتدخل لحل أزمة عمرها 14 عاما

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم العربي
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    توجه نواف المقيرن، رئيس نادي "الاتحاد" السعودي، بالشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتدخله في حل أزمة ديون النادي.

    وغرد المقيرن عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم هو يوم تاريخي، اليوم وبفضل من الله ثم دعم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقف نادي الاتحاد رسميا خالي من الديون الخارجية يعجز اللسان عن شكر مقام سيدي ولي العهد على دعمه السخي أدامك الله ذخراً للشباب والوطن".

    وأعلن اتحاد جدة السعودي، اليوم الأربعاء، تسوية كل قضايا الديون والمطالبات المالية الخارجية الخاصة بالنادي.

    وقال الاتحاد، في بيان رسمي نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي برئاسة نواف المقيرن، كافة قضايا الديون والمطالبات الخارجية ضد النادي والتي عرضته لعقوبات قاسية والمزيد من القرارات الخطرة التي كانت ستصدر من الاتحاد الدولي (فيفا)، ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) وشوهت صفحات تاريخه".

    وأضاف البيان: "هذا الملف كان الشغل الشاغل لنا، وقامت الإدارة بزيارة الاتحاد الدولي، ووقفت على القضايا المتعثرة، وتم الالتزام بمعالجتها".

    وكشف البيان عن أن اتحاد "فيفا"، أعلن أن النادي لن يتعرض لعقوبة ثالثة مغلظة، بالمنع من التسجيل كما حدث من قبل.

    ومن جانبه أغلق فراس التركي، نائب رئيس مجلس الإدارة، آخر القضايا الخارجية الكبيرة والتي تمثلت في قضية المدرب الروماني فيكتور بيتوركا، والتي شهدت جولات مفاوضات ماراثونية من التفاوض الشاق لقوة موقف المدرب في القضية نتيجة حصوله على قرار ملزم كادت أن تصل العقوبة في حال عدم تسوية قضيته إلى هبوط النادي للدرجة الأدنى، بحسب البيان.

    وفي نهاية البيان، أكدت إدارة النادي أن مجلس الإدارة دخل الآن في جولة جديدة من التسويات الفردية والجماعية لتسديد الديون الداخلية، التي لا تقل صعوبة عن الخارجية والمرتبطة بتسجيل اللاعبين واستخراج الرخصة الآسيوية.

    يذكر أن أزمة ديون نادي اتحاد جدة السعودي يعود عمرها قبل 14 عاما، والتي وصلت إلى 7 ملايين و600 ألف يورو.

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