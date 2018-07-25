ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم السويدا إلى 168

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة السويداء وريفها إلى 168 قتيلا و180 جريحا.

© AP Photo / Hammurabi's Justice News خبير: رسائل أمريكية في بريد "داعش"... هجوم السويداء إيحاء لإطالة أمد احتلال التنف

أفاد موقع "الوطن أون لاين" عن وصول 168 جثة نتيجة الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الأربعاء في السويداء وريفها الشرقي والشمال الشرقي.

وكان مصدر في الشرطة قال في وقت سابق اليوم الأربعاء لوكالة "سبوتنيك": "ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم والانفجار في السويداء وريفها إلى 100 قتيل و178 جريحا".

كما قالت وكالة "فرانس برس" إن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن تبنيه الهجوم في السويداء.

وقالت الوكالة إن "داعش" أعلن أن "جنود الخلافة" التابعين لهم، هاجموا المواقع الأمنية والأهداف الحكومية في السويداء، قبل أن يفجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة.

وكان العشرات قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء السورية، وقرى ومناطق تقع شرقي وشمالي المحافظة.