المسماري: "داعش" استخدم أثناء الهجوم على بوابة العقيلة سيارات مسروقة من الهلال النفطي

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن تنظيم "داعش" قام بسرق سيارات من الهلال النفطي لتنفيذ هجومه الأخير على العقيلة.

© REUTERS / ISMAIL ZITOUNY هجوم يستهدف بوابة أمنية غرب مدينة إجدابيا في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. وقال المسماري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن "تنظيم داعش استخدم أثناء الهجوم على بوابة العقيلة سيارات مسروقة من الهلال النفطي".

يذكر أن العميد أحمد المسماري، أعلن في مؤتمر صحفي، أواخر الشهر الماضي، سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي بالكامل، وأكد أن القيادة العامة للجيش قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان، بدعم من الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.