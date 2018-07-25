المسماري: "داعش" استخدم أثناء الهجوم على بوابة العقيلة سيارات مسروقة من الهلال النفطي

بنغازي — سبوتنيك. وقال المسماري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن "تنظيم داعش استخدم أثناء الهجوم على بوابة العقيلة سيارات مسروقة من الهلال النفطي".
يذكر أن العميد أحمد المسماري، أعلن في مؤتمر صحفي، أواخر الشهر الماضي، سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي بالكامل، وأكد أن القيادة العامة للجيش قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان، بدعم من الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
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