ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في السويداء إلى 215 قتيلا و180 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء، إلى 215 قتيلا، و180 جريحا.

دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر طبي محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "الحصيلة النهائية في الهجوم الإرهابي على السويداء بلغت 215 قتيلا و180 مصابا".

© AP Photo / Hammurabi's Justice News خبير: رسائل أمريكية في بريد "داعش"... هجوم السويداء إيحاء لإطالة أمد احتلال التنف

وكان موقع "ا لوطن أون لاين " أفاد في وقت سابق اليوم عن وصول 168 جثة نتيجة الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الأربعاء في السويداء وريفها الشرقي والشمال الشرقي.

كما قالت وكالة "فرانس برس" إن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن تبنيه الهجوم في السويداء.

وقالت الوكالة إن "داعش" أعلن أن "جنود الخلافة" التابعين لهم، هاجموا المواقع الأمنية والأهداف الحكومية في السويداء، قبل أن يفجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة.

وكان العشرات قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء السورية، وقرى ومناطق تقع شرقي وشمالي المحافظة.