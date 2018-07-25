ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في السويداء إلى 215 قتيلا و180 جريحا

دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر طبي محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "الحصيلة النهائية في الهجوم الإرهابي على السويداء بلغت 215 قتيلا و180 مصابا".
كما قالت وكالة "فرانس برس" إن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن تبنيه الهجوم في السويداء.
وقالت الوكالة إن "داعش" أعلن أن "جنود الخلافة" التابعين لهم، هاجموا المواقع الأمنية والأهداف الحكومية في السويداء، قبل أن يفجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة.
وكان العشرات قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء السورية، وقرى ومناطق تقع شرقي وشمالي المحافظة.
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