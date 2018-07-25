مصدر عسكري: الجيش السوري يستعيد عددا من القرى والبلدات في ريفي درعا والقنيطرة

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، قوله، إن "قوات الجيش السوري العاملة في المنطقة الجنوبية تواصل عملياتها القتالية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرر العديد من القرى والبلدات شمال غربي درعا وجنوب شرقي القنيطرة".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في السويداء إلى 215 قتيلا و180 جريحا

دمشق - سبوتنيك . وأضاف المصدر بأن "الجيش السوري استعاد قرى وبلدات البصالة وعين قاضي والمقرز وصيدا الجولان وخان صيدا والحانوت وأبو حارتين وعين ذكر ولوبيد وسد المقرز وبكارغربي ومعدلي وأبو مندارة ورزانية صيدا."

وقال المصدر إن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تبدأ بفتح الطرقات في القرى والبلدات المحررة بعد تفكيك الألغام وإزالة المفخخات"

وكان قائد ميداني عسكري سوري، قال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الجيش السوري يواصل تقدمه في حوض اليرموك وتمكن من استعادة قرى وبلدات صيدا الجولان، والمقرز، وأبو مندارة، واللويبد، وخان صيدا، والحانوت، وعين ذكر، وأبو حارتين".

وأضاف القائد الميداني أن "الجيش السوري خاض معارك عنيفة في الجيب المتبقي لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم الإرهابي، واستولى الجيش على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة مسلحي التنظيم".

وبدأ الجيش السوري، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، عمليات لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع عمليات مصالحة وطنية أطلقتها الحكومة السورية في المنطقة.