وزيرة: نمو اقتصاد مصر بين عامي 2017-2018 هو الأعلى خلال 10 سنوات

أكدت الحكومة المصرية أن هناك تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.

وذكرت الوزيرة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4 % في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات. بحسب "رويترز".

© REUTERS / HANDOUT تحسن في الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 6 أشهر

ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إن العجز الكلي المصري انخفض لأقل من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2011، حين أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 % في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4 %.

وقالت وزيرة التخطيط أثناء اجتماع لمجلس الوزراء إن الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 12.3 % في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران لتصل إلى حوالي 24.1 مليار دولار.

وأضافت أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ نحو 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2017-2018.

لكن مسحا أجراه بنك الإمارات دبي الوطني قال إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أشهرا من الانكماش مع انخفاضات في الإنتاج وطلبات الشراء الجديدة على الرغم من تحسن طفيف في يونيو/ حزيران.