وزيرة: نمو اقتصاد مصر بين عامي 2017-2018 هو الأعلى خلال 10 سنوات

وذكرت الوزيرة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4 % في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات. بحسب "رويترز".
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 % في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4 %.
وقالت وزيرة التخطيط أثناء اجتماع لمجلس الوزراء إن الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 12.3 % في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران لتصل إلى حوالي 24.1 مليار دولار.
وأضافت أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ نحو 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2017-2018.
لكن مسحا أجراه بنك الإمارات دبي الوطني قال إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أشهرا من الانكماش مع انخفاضات في الإنتاج وطلبات الشراء الجديدة على الرغم من تحسن طفيف في يونيو/ حزيران.
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