اليمن... قصف بحري يستهدف معاقل "القاعدة"

شنت بوارج حربية يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قصفا على مواقع لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن "قصفا بحريا يعتقد أنه استهدف مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في مناطق جبلية شرق منطقة شقرة الساحلية بمديرية خنفر".

يشار إلى أن الجيش اليمني استعاد بإسناد من قوات التحالف في 14 أغسطس/ آب 2016، سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ومدينة شقرة، بعد نحو 6 أشهر من سيطرة التنظيم الإرهابي عليهما.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.