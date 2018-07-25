23 غارة للتحالف العربي على صعدة والحديدة وجيزان

شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يعزز قواته في البيضاء

القاهرة — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مديرية شدا، واستهدف بـ4 غارات أخرى مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة".

وأشار إلى "إصابة امرأة بتكثيف الجيش السعودي قصفه الصاروخي والمدفعي على مناطق مديريات شدا ورازح ومنبة الواقعة على الشريط الحدودي، بالإضافة إلى إصابة شخص بجراح خطرة بانفجار لغم أرضي زرعه حرس الحدود السعودي في مديرية منبة على الشريط الحدودي مع السعودية".

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، نفذ طيران التحالف 9 غارات على وادي جارة في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، ذكر المصدر أن "طيران التحالف قصف بثلاث غارات مزارع في مديرية الدريهمي، كما شن غارتين على مطار الحديدة الدولي بمديرية الحوك".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.