عودة أكثر من 73 ألف لاجئ سوري من المخيمات إلى الغوطة الشرقية

أعلن رئيس مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين، اللواء أليكسي تسيغانكوف، اليوم الأربعاء، عن عودة أكثر من 73 ألف لاجئ ونازح سوري من المخيمات إلى الغوطة الشرقية.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الأمم المتحدة مستعدة لدعم مهمة روسيا وفرنسا الإنسانية في الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وقال تسيغانكوف، أنه على مدى اليوم الماضي من منطقة خفض التصعيد في إدلب من خلال الممر الإنساني تل السلطان — أبو الظهور، تم إخراج 453 مدنيا، من بينهم 203 أطفال. بالإضافة إلى ذلك، قدمت المساعدة الطبية لـ 137 سوريا، بينهم 73 طفلاً.

وأفاد تسيغانكوف: "عاد إلى الغوطة الشرقية من مخيمات اللاجئين والنازحين 73335 شخصا. وعاد على مدى اليوم الماضي 99 شخصا إلى ديارهم".

وأشار تسيغانكوف، أنه منذ بداية عمل الممر الإنساني خرج أكثر من 9700 سوري، بما في ذلك أكثر من 4400 طفل، وقدمت المساعدة الطبية لأكثر من 2300 سوري، بما في ذلك لأكثر من 1300 طفل.

وأضاف رئيس المركز، تم سحب 60 قطعة من المعدات خلال اليوم الماضي، ومنذ بداية عمل الممر الإنساني — 1609 قطع.