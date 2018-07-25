إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف القنيطرة والدفاعات الجوية ترد

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت 3 صواريخ من قواعدها جنوب دمشق باتجاه الصواريخ الإسرائيلية في أجواء الجولان.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي بهضبة الجولان المحتل.
فيما أعلن أمس الثلاثاء عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية دون وقوع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.
وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على "توتير": "الصافرات التي أطلقت في شمال إسرائيل ناتجة عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا، بناءً على ذلك تم إطلاق صاروخيْ اعتراض "مقلاع داود" في مواجهة قذائف صاروخية كان يخشى أن تستهدف الأراضي الإسرائيلية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)