اليمن... سقوط 8 قتلى من "أنصار الله" في الضالع

قتل وأصيب 20 فردا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمعارك مع الجيش اليمني في محافظة الضالع وسط اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" يستهدفون زورقا حربيا للتحالف قبالة سواحل الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم الأربعاء: "اندلعت المعارك عقب محاولة الحوثيين الهجوم على مواقع الحيافي والأساس وبيتي مدرة وشرقي في قطاع يعيس في منطقة مريس التابعة لمديرية قطعبة شمال الضالع".

وأشار إلى مقتل 8 من "أنصار الله" بينهم القيادي أبو حسين السراجي، وإصابة 12 آخرين، خلال المعارك، التي شاركت فيها مدفعية الجيش بقصف مواقع وتجمعات الجماعة.

وأضاف أن أطقما تابعة لمقاتلي "أنصار الله" شوهدت تنقل عددا من قتلاهم إلى مسجد جمعية الفردوس في منطقة خاب شرق مدينة دمت، في حين نقل الجرحى إلى مستشفيي دمت وذمار.

وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني أعلن على صفحته في "فيسبوك" استعادة الجيش مواقع في الحيافي والأساس ومحطة المسيلة شمال مريس.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.