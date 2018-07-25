السعودية توقف مؤقتا مرور شحنات النفط الخام من باب المندب

وأضاف الفالح قائلا في بيان أرسلته وزارته "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت"، حسبما ذكرت رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن مصدر عسكري قوله إن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم استهدفوا زورقاً للتحالف يحمل ثلاثة أشخاص أمام سواحل مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجماعة قصف بارجة سعودية "الدمام" بصاروخ قبالة السواحل الغربية لليمن.
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