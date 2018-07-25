السعودية توقف مؤقتا مرور شحنات النفط الخام من باب المندب

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ليل الأربعاء 25 يوليو/تموز، إن بلاده "ستوقف بشكل مؤقت" كل شحنات الخام التي تمر في مضيق المندب بعد أن تعرضت ناقلتان نفطيتان سعوديتان في وقت سابق للهجوم من جانب الحركة الحوثية المتحالفة مع إيران.

وأضاف الفالح قائلا في بيان أرسلته وزارته "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت"، حسبما ذكرت رويترز.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... سقوط 8 قتلى من "أنصار الله" في الضالع

يذكر أن مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، كانوا قد استهدفوا زورقا حربيا لقوات التحالف العربي قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن مصدر عسكري قوله إن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم استهدفوا زورقاً للتحالف يحمل ثلاثة أشخاص أمام سواحل مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجماعة قصف بارجة سعودية "الدمام" بصاروخ قبالة السواحل الغربية لليمن.