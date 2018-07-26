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    الوضع بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    معارك بين الجيش "أنصار الله" ونزع ألف لغم من مديرية الوازعية

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    تواصلت المعارك بين قوات الجيش اليمني المدعومة بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "فإن معارك ضارية دارت بين الجيش والميلشيا الحوثية في مناطق الرونة وجواعة ومحيط جبل العويد بمديرية مقبنة غرب تعز، تكبدت خلالها الميلشيا قتلى وجرحى".

    اليمن
    © Sputnik .
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    وأضاف أنه "بالتزامن دارت معارك أخرى في جبهة الضباب تركزت في محيط جبل هان ومنطقتي الربيعي وحذران وسط قصف مدفعي وتبادل للنيران بالرشاشات".

    ولفت إلى أن "محيط معسكر الدفاع الجوي والمطار القديم، شهد مواجهات توسعت إلى مناطق شرق جبل المنعم والصياحي وتبة الخلوة بالتزامن مع قصف مدفعي للميلشيا الحوثية المتمركزة في شارع الخمسين".

    وأشار الموقع إلى أن:

    تكثيف الميلشيا الحوثية الانقلابية قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في شارع الثلاثين والسجن المركزي والضباب، وأن إحدى القذائف سقطت على حافلة ركاب في خط الضباب جوار مبنى المنشآت، مخلفةً قتيلين وجريحين من المدنيين.

    إلى ذلك، نزع خبراء التعامل مع الألغام أكثر من ألف لغم في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز.

    ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافي "أن مليشيات الحوثي الانقلابية زرعت آلاف الألغام في الوازعية، وتمكن خبراء ألغام خلال عدة أيام من انتزاع أكثر من ألف لغم من الطرق والقرى في مركز المديرية، ويتم التنسيق مع مركز مكافحة الألغام لانتزاع البقية من المنازل والمزارع والجبال".

     

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    الكلمات الدلالية:
    معارك, الجيش اليمني, الحوثيين, تعز, اليمن
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