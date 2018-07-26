معارك بين الجيش "أنصار الله" ونزع ألف لغم من مديرية الوازعية

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "فإن معارك ضارية دارت بين الجيش والميلشيا الحوثية في مناطق الرونة وجواعة ومحيط جبل العويد بمديرية مقبنة غرب تعز، تكبدت خلالها الميلشيا قتلى وجرحى".
ولفت إلى أن "محيط معسكر الدفاع الجوي والمطار القديم، شهد مواجهات توسعت إلى مناطق شرق جبل المنعم والصياحي وتبة الخلوة بالتزامن مع قصف مدفعي للميلشيا الحوثية المتمركزة في شارع الخمسين".
وأشار الموقع إلى أن:
تكثيف الميلشيا الحوثية الانقلابية قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في شارع الثلاثين والسجن المركزي والضباب، وأن إحدى القذائف سقطت على حافلة ركاب في خط الضباب جوار مبنى المنشآت، مخلفةً قتيلين وجريحين من المدنيين.
إلى ذلك، نزع خبراء التعامل مع الألغام أكثر من ألف لغم في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافي "أن مليشيات الحوثي الانقلابية زرعت آلاف الألغام في الوازعية، وتمكن خبراء ألغام خلال عدة أيام من انتزاع أكثر من ألف لغم من الطرق والقرى في مركز المديرية، ويتم التنسيق مع مركز مكافحة الألغام لانتزاع البقية من المنازل والمزارع والجبال".
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