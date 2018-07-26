ليبيا وتشاد تتفقان على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس 26 تموز/يوليو، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتفق مع الرئيس التشادي في العاصمة إنجامينا، على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد وصل مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من إنجامينا بعد زيارة عمل إلى جمهورية تشاد استمرت بضع ساعات".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori طائرة دون طيار تستهدف منزلا جنوب غربي ليبيا

وأشار بيان الحكومة إلى أن "السراج، أجرى خلال زيارته محادثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبى، تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين الجارين ليبيا وتشاد في مختلف المجالات".

وأكد البيان على أن:

المباحثات تناولت بتفصيل التحديات الأمنية في المناطق الحدودية المشتركة في الجنوب الليبي"، مضيفة أن "الجانبان اتفقا على التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين عبر الحدود المشتركة للتصدي للإرهاب والمهربين والمرتزقة والمتاجرين بالبشر.

وأوضحت حكومة الوفاق الوطني أن "الطرفان أكدا التزامهما بتطبيق البروتوكول الأمني الذي وقع في شهر أبريل/نيسان الماضي في نيامي عاصمة النيجر من قبل كل من ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، الذي يعد إطارا للتعاون في مواجهة التهديدات الأمنية الحدودية".

وتابع البيان أن "الجانبان اتفقا على عقد لقاءاً مماثلا خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم لبحث المستجدات وسبل تأمين الحدود المشتركة ووقف عمليات الاختراق بأنواعها".

ووصل رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والوطني الليبية فائز السراج أمس الأربعاء إلى العاصمة التشادية إنجامينا، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التشادي أدريس ديبي في القصر الرئاسي بحضور أعضاء الوفد الليبي الذي يضم وزير الخارجية السيد محمد سيالة ووزير الداخلية السيد عبدالسلام عاشور، والمستشار الإعلامي للرئيس السيد حسن الهوني، وشارك عن الجانب التشادي نائب الرئيس السيد كاسيري كاموجي، ووزير الخارجية السيد شريف محمد زين، ووزير الداخلية السيد أحمد باشر وعدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة التشادية.