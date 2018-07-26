أسماء الأسد تهدي قطة لابنة بطل روسي قتل في سوريا (فيديو+صور)

أهدت السيدة الأولى، أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، قطة صغيرة لابنة البطل الروسي مارات أخميتشين، الذي قتل أثناء معركة في سوريا.

التقت عقيلة الرئيس السوري، يوم الأربعاء، مع عائلات العسكريين الروس الذين لقوا حتفهم في سوريا، أثناء زيارتهم لسوريا.

كما زارت أسماء الأسد مع الأسر قبر الجندي المجهول حيث وضعوا الزهور.

بعد ذلك قدمت عقيلة الرئيس السوري هدية لابنة البطل الروسي أخميتشن، والتي كانت عبارة عن قطة صغيرة من فصيلة "سكوتش فولد"، كذكرى من سوريا.

يذكر بأن وفدا من ذوي خمسة عسكريين روس قضوا في سوريا، قد وصلوا لزيارة البلاد بدعوة من الرئيس السوري و عقيلته.

وقد نظمت هذه الزيارة من قبل منظمة المحاربين القدامى لعموم روسيا "أخوة القتال"، والمنبر الوطني لـ "روسيا الموحدة" ومجموعة من نواب

الدوما للعلاقات مع البرلمان السوري بالمساعدة من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية.

وتم تنظيم زيارة الوفد خلال استقبال الأسد للنائب في البرلمان الروسي عن حزب "روسيا الموحدة" الروسي، دميتري سابلين، في حزيران/يونيو.