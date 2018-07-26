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10:50 26 يوليو/ تموز 2018
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    أول رد رسمي قطري على قرار المحكمة الدولية

    © AFP 2018 / STRINGER
    العالم العربي
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    رحبت قطر بقرار محكمة العدل الدولية، بخصوص القضية التي رفعتها قطر أمام المحكمة ضد الإمارات.

    وأشاد عبد الرحمن يعقوب الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالقرار أمام مجلس الأمن، حسب بيان للخارجية القطرية.

    أنور قرقاش
    © REUTERS / NEIL HALL
    الإمارات ترد على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأزمة مع قطر
    وقال الحمادي إن قطر تتعامل مع الأزمة منذ بدايتها في الإطار القانوني، والاتفاقيات الدولية والثنائية.

    وأكد الحمادي على دعوة قطر الدائمة للحوار من أجل حل الأزمة، والتزامها بالوساطة الكويتية "انسجاما مع سياسة دولة قطر التي تؤكد على أهمية الحفاظ على السلم والأمن وتسوية النزاعات والخلافات بالسبل السلمية والحوار والعمل الجماعي البناء وعلاقات حسن الجوار".

    وحذر عبد الرحمن يعقوب الجمادي من التداعيات الخطيرة المتعلقة بالأزمة والتي يرى أنها تستوجب "الرفع الفوري لكافة الإجراءات الأحادية التعسفية ضد دولة قطر، والحصار الجائر ضدها".

    وكانت محكمة العدل الدولية  قررت اليوم إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر قرار 5 يونيو/حزيران 2017، الذي اتخذته الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

    وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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    أخبار اليوم, الحكومة القطرية, تميم بن حمد آل ثاني, محمد بن زايد, قطر, الإمارات
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