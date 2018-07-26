جندية إسرائيلية وراء إسقاط الطائرة الحربية السورية (صورة)

كشفت صحيفة "The Jerusalem Post" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن هوية العسكري الإسرائيلي الذي كان له الدور الأكبر بإسقاط الطائرة الحربية السورية من خلال منظومة الدفاع الصاروخية "باتريوت".