اليمن... القوات الحكومية تستعيد مواقع في البيضاء بعملية عسكرية

أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية، اليوم الخميس، ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah معارك بين الجيش اليمني و"أنصار الله" ونزع ألف لغم من مديرية الوازعية

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش استعادت اليوم، مواقع في وادي وسلسلة جبال فضحة بمديرية الملاجم شمال البيضاء عقب ساعات من إطلاقها عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المديرية".

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي جماعة "أنصار الله" خلال المعارك التي لاتزال على أشدها، ويخوضها الجيش اليمني بقوات من محور بيحان إضافة إلى كتيبتي تعزيزات وصلتا الساعات الماضية إلى مديرية الملاجم من جبهة الحازمية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.