روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الماضية

موسكو– سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 10 خروقات، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 10 خروقات في محافظتي اللاذقية (8) وحلب (2)، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا في ريف حلب.

وأشارت الدفاع الروسية إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية بإيصال 650 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.8 طن إلى قرية مراط بريف دير الزور.

وبشكل عام تم تنفيذ 1873 عملية إنسانية ويبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية التي تم توزيعها على للسكان 2847.66 طن.

كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 209 أشخاص. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 86353 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد البلدات والقرى المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.