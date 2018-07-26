الرزاز يستقبل نظيره اليمني لبحث ملفات التعاون

بحث رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، ونظيره اليمني أحمد بن دغر، ملفات التعاون المشترك، ومنها تجديد بروتوكول التعاون في مجال التعليم العالي والمنح الدراسية المقدمة للطلبة اليمنيين في الأردن، والتي سيتم تجديدها حال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "فيسبوك"، فقد "أكد الرزاز خلال استقباله صباح اليوم الخميس، في مكتبه بدار الرئاسة، بن دغر، عمق ومتانة العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين".

وجرى خلال اللقاء "بحث ملفات التعاون المشترك، ومنها تجديد بروتوكول التعاون في مجال التعليم العالي والمنح الدراسية المقدمة للطلبة اليمنيين في الأردن"، حيث أشار بن دغر إلى "رغبة بلاده بتجديد العمل به والتوقيع عليه، حال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين".

بدوره، أكد الرئيس الرزاز، "استمرار دعم الأردن لليمن وفي مختلف المجالات".

وحسب أرقام وزارة الداخلية الأردنية الصادرة في مطلع هذا العام، فقد بلغ عدد اليمنيين على الأراضي الأردنية 27 ألفا و106 يمنيين.