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12:09 26 يوليو/ تموز 2018
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    مدينة الكويت، الكويت

    مسؤول: الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
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    قال مسؤول كويتي، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودي مماثل، لكنه أكد أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد.

    وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، ردا على سؤال لـ"رويترز": "الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن".

    وشدد الخشتي على أنه "لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا وبعدها نقرر".

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    © AP Photo / Cliff Owen
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    وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن، أمس الأربعاء، أن "السعودية قررت تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة".

    وقال الفالح: "إنه وحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح الأربعاء بعد عبورهما مضيق باب المندب".

    وأضاف إن "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت"، مؤكداً أن "تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر".

    وكانت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، قالت أمس إن "القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن"، وذكرت أن "الصاروخ الذي أطلقوه على البارجة السعودية حقق إصابة مباشرة". وفي بيان منفصل نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها "أنصار الله"، قالت الجماعة، إنها استهدفت زورقا للتحالف العربي بقيادة السعودية قبالة ساحل منطقة الدريهمي جنوبي الحديدة. أما بيان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فقد قال إن الهجوم أسفر عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر، الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية.

    انظر أيضا:

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