أول مسابقة نسائية لكرة القدم في السعودية

ينظم فريق تو آر الشمالية التطوعي بالتعاون مع رابطة أحياء عرعر لكرة القدم بطولة نسائية لكرة القدم في محافظة عرعر شمالي السعودية، كأول بطولة نسائية لكرة القدم في المملكة، وتتكون البطولة من أربعة فرق نسائية وكل فريق يحمل اسم من أسماء الأندية الكبيرة في المملكة، والبطولة تلعب بخروج الخاسر، وتستمر لمدة يومين في إحدى الصالات المغلقة بعرعر.

وأوضح رشيد برجس العنزي، قائد فريق تو آر الشمالية التطوعي، في حديث خص به "سبوتنيك" أن الهدف من إقامة بطولة كرة قدم نسائية تعزيز الانتماء الوطني من خلال الألعاب الرياضية النسائية، وكذلك التوعية بأهمية الرياضة لدى العنصر النسائي لتقليل معدل السمنة في السعودية من خلال الرياضة النسائية مما يجعل كرة القدم أحد الرياضات المهمة لتقليلها، والاهتمام بالرياضة النسائية بتسليط الضوء على المهتمات بكرة القدم لتنمية مواهبهم، ومواكبة الرياضة العالمية للنساء.

© REUTERS / Faisal Al Nasser طباعة وإصدار أول رخصة قيادة نسائية في السعودية (فيديو)

وأضاف العنزي أنه تماشيا مع قرارات الدولة بتفعيل دور المرأة في جميع مناحي الحياة وإعطائها دورها الطبيعي كإمرأة فاعلة تشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في عجلة التنمية في السعودية، مشيرا إلى أهمية المرأة في تفعيل دورها مجتمعيا وإقرار الرياضة النسائية.

وتابع: "ومن هذا المبدأ وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 وقرارات الدولة، قرر فريق تو آر الشمالية التطوعي بالتعاون مع رابطة أحياء عرعر لكرة القدم إقامة بطولة نسائية لكرة القدم بعرعر كأول بطولة نسائية لكرة القدم بالمملكة، وتتكون البطولة من أربعة فرق نسائية وكل فريق يحمل اسم من أسماء الأندية الكبيرة بالمملكة".

وأشار إلى أن نظام البطولة تلعب بخروج المغلوب لمدة يومين في إحدى الصالات المغلقة بعرعر، وتهدف البطولة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الألعاب الرياضية النسائية، وكذلك التوعية بأهمية الرياضة لدى العنصر النسائي لتقليل معدل السمنة في السعودية من خلال الرياضة النسائية مما يجعل كرة القدم أحد الرياضات المهمة لتقليلها، والاهتمام بالرياضة النسائية بتسليط الضوء على المهتمات بكرة القدم لتنمية مواهبهم، ومواكبة الرياضة العالمية للنساء.